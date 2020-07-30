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Боярский прокомментировал свои долги на сайте приставов 

News.ru и ещё 3 1 час назад
«Травить меня невозможно»: Боярский оценил свои долги
Фото: РИА Новости
Михаил Боярский прокомментировал появление долгов на сайте федеральной службы судебных приставов. В Сети появилась копия документа, согласно которому артист должен за коммунальные услуги 200 тысяч рублей.
Актёр заявил, что впервые об этом слышит и добавил, что приставы не искали с ним встречи. Сам же Боярский скрывать ни от кого не собирается, пишет издание «Подъём».
Вины за собой артист не чувствует, но пошутил, что уже если бы и задумал спрятаться, то его «не отыскали бы никогда».

А травить в прессе меня невозможно. Мне всё равно, — добавил Боярский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Боярский привёл в ужас поклонников измождённым видом. Народный артист РСФСР словно высох за время карантина.
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Шоу-бизнес , ЖКХ , Михаил Боярский
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