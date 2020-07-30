«Травить меня невозможно»: Боярский оценил свои долги

Михаил Боярский прокомментировал появление долгов на сайте федеральной службы судебных приставов. В Сети появилась копия документа, согласно которому артист должен за коммунальные услуги 200 тысяч рублей.

Актёр заявил, что впервые об этом слышит и добавил, что приставы не искали с ним встречи. Сам же Боярский скрывать ни от кого не собирается, пишет издание «Подъём».

Вины за собой артист не чувствует, но пошутил, что уже если бы и задумал спрятаться, то его «не отыскали бы никогда».

А травить в прессе меня невозможно. Мне всё равно, — добавил Боярский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Боярский привёл в ужас поклонников измождённым видом. Народный артист РСФСР словно высох за время карантина.