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Боярский отказался признавать долг по ЖКХ 

Вероника Полынина 30 минут назад
«Меня бы вряд ли нашли»: Боярский о долге за ЖКХ
Фото: РИА Новости
Народный артист РСФСР Михаил Боярский отказался признать задолженность по коммунальным платежам в размере 200 рублей, сообщает издание «Подъем».
Комментируя появление на сайте управления ФССП по Санкт-Петербургу исполнительного производства о взыскании с него 200 рублей, Боярский заявил, что ничего об этом не знает.

«Нет, никакие приставы меня не ищут. И потом, я бы так спрятался, что меня бы вряд ли нашли», — заявил народный артист.

Он также отметил, что его невозможно травить в СМИ, поскольку ему все равно.
Как сообщал «Рамблер», в марте широкий общественный резонанс вызвало видео, на котором Михаил Боярский припарковал свой Mercedes на встречной полосе Невского проспекта. Сначала артист утверждал, что на записи не он, а затем отказывался платить штраф в размере 3 тысяч рублей, выписанный ему за неправильную парковку.
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Шоу-бизнес , Михаил Боярский , Санкт-Петербург
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