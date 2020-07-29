Харламов высмеял Корчевникова 

Как сообщал «Рамблер», Гарик Харламов ранее часто высмеивал поведение героев программы «Давай поженимся!» и ведущую шоу Ларису Гузееву . На своей странице в Instagram он публиковал смонтированные по-новому отрывки передачи.

Однако одну из последних записей в соцсети Харламов посвятил телеведущему Борису Корчевникову, опубликовав нарезку его высказываний в программе «Судьба человека».

«Гадание на Корчевникове)», — назвал подборку юморист.

В видео собраны цитаты из интервью гостей программы, которые вначале «Судьбы человека» озвучивает Корчевников, в том числе и весьма нелицеприятные. Так, в нарезке телеведущий произносит фразы: «перевернешься на бок — умрешь», «даже моя мама говорила мне: „Ты такая некрасивая“», «это не моя приемная дочь» и другие.

В комментариях к записи поклонники поинтересовались у Харламова, почему он переключился с Гузеевой на Корчевникова, отметив, что программа «Судьба человека» — «душевная».