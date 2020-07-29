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Звезда «Орла и решки» получила работу на украинском радио 

Украина.ру и ещё 1 2 часа назад
«Я очень рада»: Тодоренко нашла работу на Украине
Фото: РИА Новости
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко получила работу на одной из украинских радиостанций. Об этом 28 июля сообщает viva.ua Телепутешественница, совершившая кругосветку с программой «Орел и решка», будет делиться своим опытом в эфире.

«Я очень рада, что теперь я могу поделиться своим опытом и эмоциями, которые получила в путешествиях, с радиослушателями. Да и к тому же, мне всегда было интересно попробовать себя в качестве радиоведущей и вести программу на украинском языке. Для меня работа на радио — это совершенно новый опыт! Я очень надеюсь, что мои знания и рекомендации пригодятся, когда границы снова будут открыты и мы снова сможем свободно перемещаться по миру», — сказала Тодоренко.

Не так давно Тодоренко попала в громкий скандал из-за некорректного высказывания о домашнем насилии. По ее мнению, женщины сами виноваты в том, что их бьют. Пользователи Сети не одобрили эту позицию, началась травля. Тодоренко даже лишили звания «Женщина года» по версии журнала Glamour.
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Шоу-бизнес , Регина Тодоренко
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