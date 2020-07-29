«Я очень рада»: Тодоренко нашла работу на Украине

«Я очень рада, что теперь я могу поделиться своим опытом и эмоциями, которые получила в путешествиях, с радиослушателями. Да и к тому же, мне всегда было интересно попробовать себя в качестве радиоведущей и вести программу на украинском языке. Для меня работа на радио — это совершенно новый опыт! Я очень надеюсь, что мои знания и рекомендации пригодятся, когда границы снова будут открыты и мы снова сможем свободно перемещаться по миру», — сказала Тодоренко.