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«Первой быть страшно, а после Костюшкина уже нет»: Водонаева рассказала о пережитом изнасиловании 

WMJ.ru 47 минут назад
Водонаева завила об изнасиловании
Фото: РИА Новости
Звезда «Дома-2» решилась на исповедь на видеоплатформе PREMIER.
В новом проекте платформы PREMIER «Исповедь» вслед за Гуфом и Яной Рудковской побывала 38-летняя Алена Водонаева. Звезда без прикрас рассказала о личной жизни, уделив значительную часть внимания отношениям с первым мужем и отцом ее ребенка Алексеем Малакеевым. Она отметила, что он никогда не признавал ее профессиональных заслуг и охарактеризовала как «жуткого сексиста». Звезда рассказала, что брак с ним дался ей тяжело и даже попытки забеременеть и выносить ребенка превратились в марафон разочарований. Водонаева, по ее словам, пережила 3 неудачных беременности, прежде чем смогла родить сына.
Впоследствии Алена Водонаева пережила гинекологическую операцию. Артистка призналась, что бесплодна.
Еще одно откровение коснулось пережитого Аленой в 14 лет сексуального насилия. Незадолго до нее в таком же травмирующем опыте признался Стас Костюшкин. Алена заявила, что именно его смелость придала храбрости и ей. До сих пор она не говорила о случившемся.
Со слов артистки, ее подобрал на улице незнакомец, пообещавший подвезти домой. Но вместо этого отвез к себе и изнасиловал. При этом Водонаева признается, что была настолько напугана, что стремилась только выжить, и даже не запомнила, пострадала ли он физически. О случившемся она не сообщила даже матери.

Я боюсь произнести фразу «меня изнасиловали», потому что она страшно звучит, — призналась Алена.

Кроме того она рассказала о том, как телепроекты принесли ей финансовую независимость. Сейчас Водонаева решила заняться журналистикой. Она поступила на профильный факультет МГУ. В аккаунтах ее соцсете стали появляться репортажи о социальных проблемах. В частности, в последнем посте в Instagram она рассказала о коммунальных проблемах в Геленджике.
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Комментарии 21
Шоу-бизнес , Стас Костюшкин , Гуф , Алексей Малакеев , Алена Водонаева , МГУ
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