Водонаева завила об изнасиловании

Звезда «Дома-2» решилась на исповедь на видеоплатформе PREMIER.

В новом проекте платформы PREMIER «Исповедь» вслед за Гуфом и Яной Рудковской побывала 38-летняя Алена Водонаева . Звезда без прикрас рассказала о личной жизни, уделив значительную часть внимания отношениям с первым мужем и отцом ее ребенка Алексеем Малакеевым . Она отметила, что он никогда не признавал ее профессиональных заслуг и охарактеризовала как «жуткого сексиста». Звезда рассказала, что брак с ним дался ей тяжело и даже попытки забеременеть и выносить ребенка превратились в марафон разочарований. Водонаева, по ее словам, пережила 3 неудачных беременности, прежде чем смогла родить сына.

Впоследствии Алена Водонаева пережила гинекологическую операцию. Артистка призналась, что бесплодна.

Еще одно откровение коснулось пережитого Аленой в 14 лет сексуального насилия. Незадолго до нее в таком же травмирующем опыте признался Стас Костюшкин . Алена заявила, что именно его смелость придала храбрости и ей. До сих пор она не говорила о случившемся.

Со слов артистки, ее подобрал на улице незнакомец, пообещавший подвезти домой. Но вместо этого отвез к себе и изнасиловал. При этом Водонаева признается, что была настолько напугана, что стремилась только выжить, и даже не запомнила, пострадала ли он физически. О случившемся она не сообщила даже матери.

Я боюсь произнести фразу «меня изнасиловали», потому что она страшно звучит, — призналась Алена.