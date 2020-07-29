Голого Прохора Шаляпина обвинили в торговле телом 

Прохор Шаляпин предстал перед подписчиками в Instagram в абсолютно обнаженном виде. Подписчики разделились в оценках поступка певца.
Пост появился в аккаунте Шаляпина 28 июля. На снимке голый артист лежит на белоснежной постели лицом вниз. При этом глаза его закрыты.
«Ничто так не привлекает людей, как смех и грех!» — написал певец (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Подписчики Шаляпина прокомментировали провокационное фото. Многие сошлись во мнении, что снимок получился красивым. Однако не меньше пользователей сочли поступок артиста неприемлемым.
«Как вам не стыдно такие фотки выкладывать», — поразился подписчик под ником ingush370.
«Это порносмех!» — подчеркнула albina_bn. «Видно совсем заняться нечем…» — предположила toma.nekrsovs.
«А на большее ты и не способен, как только торговать своим телом», — заключил rakem4.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи Instagram раскритиковали обнаженное фото мужа Наташи Королевой Сергея Глушко. Подписчики, оценив форму супруга певицы, заявили, что «такого быка нужно гнать в забой».