Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Голого Прохора Шаляпина обвинили в торговле телом 

Павел Тиунов 45 минут назад
Голого Прохора Шаляпина обвинили в торговле телом
Фото: Instagram
Прохор Шаляпин предстал перед подписчиками в Instagram в абсолютно обнаженном виде. Подписчики разделились в оценках поступка певца.
Пост появился в аккаунте Шаляпина 28 июля. На снимке голый артист лежит на белоснежной постели лицом вниз. При этом глаза его закрыты.

«Ничто так не привлекает людей, как смех и грех!» — написал певец (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики Шаляпина прокомментировали провокационное фото. Многие сошлись во мнении, что снимок получился красивым. Однако не меньше пользователей сочли поступок артиста неприемлемым.

«Как вам не стыдно такие фотки выкладывать», — поразился подписчик под ником ingush370.


«Это порносмех!» — подчеркнула albina_bn. «Видно совсем заняться нечем…» — предположила toma.nekrsovs.


«А на большее ты и не способен, как только торговать своим телом», — заключил rakem4.

Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи Instagram раскритиковали обнаженное фото мужа Наташи Королевой Сергея Глушко. Подписчики, оценив форму супруга певицы, заявили, что «такого быка нужно гнать в забой».
Видео дня. У рыжего из «Иванушек» появилась молодая невеста
Комментарии
Шоу-бизнес , Прохор Шаляпин , Наташа Королева , Сергей Глушко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Названа сумма гонорара Шепелева за новое шоу
Названа сумма гонорара Шепелева за новое шоу
«На бандитов могу положиться больше, чем на систему»
«На бандитов могу положиться больше, чем на систему»
Пять признаков того, что человек проживет долго
Пять признаков того, что человек проживет долго
Видео
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
00:18
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
02:16
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
00:26
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
Турист обокрал кафе в Сочи и попал на видео
01:00
Турист обокрал кафе в Сочи и попал на видео
Москвич распылил содержимое газового баллончика в вагоне метро и попал на видео
01:00
Москвич распылил содержимое газового баллончика в вагоне метро и попал на видео
Рухнувший на улицу города самолет попал на видео
01:08
Рухнувший на улицу города самолет попал на видео
Происшествия В мире
В Минск стягивают войска
00:28
В Минск стягивают войска
В мире Армия
Адвокат заявил о ключевых свидетелях ДТП с Ефремовым
00:11
Адвокат заявил о ключевых свидетелях ДТП с Ефремовым
Происшествия
На Украине «Панцири» назвали катастрофой
02:33
На Украине «Панцири» назвали катастрофой
Армия Оружие
Опубликовано видео Асмус с «оргазмом после развода»
01:00
Опубликовано видео Асмус с «оргазмом после развода»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение