Голого Прохора Шаляпина обвинили в торговле телом 

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Прохор Шаляпин предстал перед подписчиками в Instagram в абсолютно обнаженном виде. Подписчики разделились в оценках поступка певца.

Пост появился в аккаунте Шаляпина 28 июля. На снимке голый артист лежит на белоснежной постели лицом вниз. При этом глаза его закрыты.

«Ничто так не привлекает людей, как смех и грех!» — написал певец (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики Шаляпина прокомментировали провокационное фото. Многие сошлись во мнении, что снимок получился красивым. Однако не меньше пользователей сочли поступок артиста неприемлемым.

«Как вам не стыдно такие фотки выкладывать», — поразился подписчик под ником ingush370.

«Это порносмех!» — подчеркнула albina_bn. «Видно совсем заняться нечем…» — предположила toma.nekrsovs.

«А на большее ты и не способен, как только торговать своим телом», — заключил rakem4.