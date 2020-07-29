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Как Седокова увела Тимму из семьи 

Павел Тиунов и ещё 5 34 минуты назад
Как Седокова увела Тимму из семьи
Фото: Instagram
Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма сблизились после совместного просмотра кино. Об этом пара рассказала Светлане Бондарчук в рамках ее YouTube-канала «Света вокруг света».
Влюбленные признались, что познакомились совершенно случайно полтора года назад. Несмотря на то, что баскетболист сразу понравился певице, Седокова призналась, что поначалу не подпускала молодого человека к себе. Впоследствии пара начала активно общаться в Сети. В одном из диалогов спортсмен пригласил артистку в кино.

«Я же гордая, не ответила ни да, ни нет. Он до последнего не знал, приеду я или нет. Я и сама не знала, приеду ли», — заявила Седокова.

Первый поход в кино, по словам звезды, сразу сблизил её с Тиммой. После еще одного просмотра фильма пара больше не расставалась. Всё это произошло на фоне того, что спортсмен был женат, а его сыну исполнилось всего несколько месяцев. В итоге баскетболист признался супруге в романе на стороне, и они решили развестись. При этом спортсмен уверяет, что желает сохранить хорошие отношения с бывшей женой ради общего ребенка.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Янис Тимма сделал Анне Седоковой предложение. Певица согласилась. Она подчеркнула, что спортсмен изменил ее жизнь, показав, что значит настоящая любовь. Также артистка выразила готовность стать для возлюбленного самой лучшей женой, а для их будущих детей — лучшей матерью.
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Шоу-бизнес , Светлана Бондарчук , Анна Седокова , Янис Тимма
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