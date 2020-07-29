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Экс-звезда «Дома-2» засветила голую грудь 

Павел Тиунов 6 минут назад
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь случайно показала подписчикам в Instagram голую грудь, сообщает Starhit. После свалившейся на нее критики девушка была вынуждена удалить ролик.
Нестандартная ситуация произошла во время того, как Пынзарь записывала сториз, стоя в бассейне. Экс-телезвезда так увлеклась процессом, что не заметила, как из купальника вывалилась грудь. Курьез мгновенно заметили пользователи соцсети, многие из которых начали обсуждать инцидент в комментариях к другим постам девушки. Некоторые шутили, что «сисяо» Пынзарь «ушли в плавание», другие упрекнули ее в невнимательности и посоветовали надеть очки.
Ранее, как сообщал «Рамблер», экс-участница «Дома-2» Ирина Наумова заявила, что ее силой удерживали на проекте, а когда она попыталась сбежать, побили и порвали куртку.
По словам девушки, организаторы не хотели отпускать ее из-за того, что она стала очень популярна. Сотрудники телестройки задержали Наумову после того, как она вызвала такси. Затем восемь мужчин, по ее словам, применили к ней физическое насилие. Девушка подчеркнула, что обратилась с заявлением в полицию, но в возбуждении уголовного дела ей было отказано.
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Шоу-бизнес , Видео , Дарья Пынзарь , Ирина Наумова , StarHit
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