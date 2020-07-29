Голая грудь экс-участницы «Дома-2» взорвала Сеть

Ушедшая из шоу "Дом-2" Дарья Пынзарь оконфузилась, плавая в бассейне, где нечаянно показала свой бюст. Теперь грудь девушки стала предметом обсуждения в Сети.
Несмотря на то, что Пынзарь уже не появляется в "Дом-2", она "наработала" себе трехмиллионную аудиторию в соцсети. На этот раз блогер в очередной раз привлекла к себе внимание случайно, в ходе беседы с подписчиками в сторис.
Соответствующий кадр с "конфузом" из Instagram-аккаунта Пынзарь опубликовало издание StarHit. Там же напомнили, что экс-участница "Дома-2" нередко сталкивается с критикой в свой адрес, особенно относительно фигуры. В этот раз девушка общалась с аудиторией, а в какой-то момент из ее голубого купальника "вывалилась" грудь. Девушка заметила это позже и удалила ролик, однако внимательные пользователи Сети успели запечатлеть.
— Давно поняла, что в Турции люди лучше и добрее. Если вам не нравится на меня смотреть, не делайте этого, просто пройдите мимо, зачем что-то обидное писать? — приводит комментарий Пынзарь StarHit.
Несмотря на замечание и недоумение от реакции поклонников, блогер продолжила оставаться в роли "жизнерадостной блондинки" и даже подкинула хейтерам идеи для обсуждения — от бардака в доме до неумения танцевать.
34-летняя Дарья Пынзарь нашла популярность в телевизионном реалити-шоу "Дом-2" и начала свою карьеру в шоу-бизнесе. За время проекта у нее были отношения с другим участником шоу, ставшим одним из самых скандальных — Рустамом Солнцевым. Однако их роман не сложился.
Сейчас Пынзарь воспитывает двоих детей и нередко делится советами по воспитанию в своем блоге.
Ранее сообщалось, что ушедшая из проекта "Дом-2" Катя Жужа родила ребенка от экс-возлюбленного модели и телеведущей Алены Водонаевой, автогонщика Артема Маркелова.