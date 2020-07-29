Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Звездные коллеги поздравили Игоря Крутого с 66-летием 

Аргументы Недели и ещё 13 2 часа назад
Звездные коллеги поздравили Игоря Крутого с 66-летием
Фото: РИА Новости
Известный российский композитор Игорь Крутой празднует в среду, 29 июля, свое 66-летие. Народного артиста РФ поздравили его коллеги по сцене и друзья, среди них Алла Пугачёва, Филипп Киркоров и Николай Басков.

«Вот и стали мы на год взрослей, и пора настает. Живи и радуйся. С днем рождения!» — обратилась к композиту Примадонна отечественной эстрады.

Киркоров выложил небольшой фрагмент со съёмок музыкального проекта, где оба артиста предстали в образах сказочных персонажей. Певец пожелал Крутому «густую бороду для самых смелых желаний и ярких проектов».

«Дорогой Игорь, с днем рождения! Спасибо за дружбу, за поддержку, за то, что ты всегда рядом. Спасибо за фантастически красивую музыку, за гениальные песни, без которых мой творческий путь не был бы таким, какой он есть», — пишет Басков в своем микроблоге.

«Золотой голос» России пожелал крепкого здоровья композитору и его «прекрасной семье», а также «безмерного счастья» и «неиссякаемого вдохновения».
Аргументы Недели: последние новости
Боня призналась, что стала слышать голоса Боня призналась, что стала слышать голоса Юрий Лоза возмутился, узнав о гонорарах Лолиты Юрий Лоза возмутился, узнав о гонорарах Лолиты Сколько Ефремов зарабатывал до аварии Сколько Ефремов зарабатывал до аварии
Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Игорь Крутой , Николай Басков , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети появилось фото Бабкиной без фотошопа
В Сети появилось фото Бабкиной без фотошопа
«Встретимся в вытрезвителе»: Харламов обратился к Кудрявцевой
«Встретимся в вытрезвителе»: Харламов обратился к Кудрявцевой
Белорус разоблачил главный детский фильм СССР
Белорус разоблачил главный детский фильм СССР
«Бедный Виторган никому даже даром не нужен»
«Бедный Виторган никому даже даром не нужен»
Видео
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
00:18
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
02:16
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
00:26
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
Турист обокрал кафе в Сочи и попал на видео
01:00
Турист обокрал кафе в Сочи и попал на видео
Москвич распылил содержимое газового баллончика в вагоне метро и попал на видео
01:00
Москвич распылил содержимое газового баллончика в вагоне метро и попал на видео
Рухнувший на улицу города самолет попал на видео
01:08
Рухнувший на улицу города самолет попал на видео
Происшествия В мире
Обманул детектор лжи: кто ответит за смерть студентки
00:58
Обманул детектор лжи: кто ответит за смерть студентки
Происшествия Статьи
Поезд потерпел крушение в США
00:36
Поезд потерпел крушение в США
В мире Происшествия
Противоречит Уставу ООН: CNN приписал Курилы Японии
00:21
Противоречит Уставу ООН: CNN приписал Курилы Японии
В мире Статьи
В Минск стягивают войска
00:28
В Минск стягивают войска
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение