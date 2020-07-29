Звездные коллеги поздравили Игоря Крутого с 66-летием 

«Вот и стали мы на год взрослей, и пора настает. Живи и радуйся. С днем рождения!» — обратилась к композиту Примадонна отечественной эстрады.

Киркоров выложил небольшой фрагмент со съёмок музыкального проекта, где оба артиста предстали в образах сказочных персонажей. Певец пожелал Крутому «густую бороду для самых смелых желаний и ярких проектов».

«Дорогой Игорь, с днем рождения! Спасибо за дружбу, за поддержку, за то, что ты всегда рядом. Спасибо за фантастически красивую музыку, за гениальные песни, без которых мой творческий путь не был бы таким, какой он есть», — пишет Басков в своем микроблоге.

«Золотой голос» России пожелал крепкого здоровья композитору и его «прекрасной семье», а также «безмерного счастья» и «неиссякаемого вдохновения».