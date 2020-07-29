Аверин подстрелил Жигунова из табельного оружия

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«В День Военно-морского флота артист Аверин стрелял в меня из табельного оружия. Попал», — написал Жигунов.

Предположительно, инцидент произошел на съемочной площадке сериала «Горюнов 2». Как сообщал ранее сам Жигунов, Аверин играет в нем одну из главных ролей.