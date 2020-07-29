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Жигунов рассказал о стрелявшем в него Аверине 

Lenta.ru 46 минут назад
Аверин подстрелил Жигунова из табельного оружия
Фото: ТАСС
Российский актер Сергей Жигунов рассказал о том, что в него стрелял его коллега Максим Аверин, на своей странице в Instagram.

«В День Военно-морского флота артист Аверин стрелял в меня из табельного оружия. Попал», — написал Жигунов.

Предположительно, инцидент произошел на съемочной площадке сериала «Горюнов 2». Как сообщал ранее сам Жигунов, Аверин играет в нем одну из главных ролей.
Сериал «Горюнов» вышел на экраны в 2013 году. Он рассказывает о командире атомной подводной лодки Павле Горюнове, который служит в наши дни на Северном флоте.
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Шоу-бизнес , Сергей Жигунов , Максим Аверин , Павел Горюнов
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