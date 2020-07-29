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Выход Михаила Ефремова на сцену в Москве стоил от 100 тысяч рублей 

Teleprogramma.pro и ещё 1 51 минуту назад
Раскрыт размер внушительных гонораров Ефремова
Фото: Борис Кудрявов. Архив "Экспресс-газета"
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов не состоял в труппе театра «Современник». Его работа оплачивалась через госуслуги. За последние четыре года театр и актер заключили 11 контрактов. Их общая сумма составляет более 32 миллиона рублей.
Как выяснила «КП», договоры с актером стоили от 700 тысяч до 7,7 миллионов рублей. Причем, за каждую постановку в Москве и области Ефремов получал от 100 тысяч рублей. В других регионах — больше в два раза. На репетиции тоже приходил не просто так. Каждая из них оценивалась в 10 тысяч рублей.
Однако сейчас, пока идет судебное разбирательство, в «Современнике» приостановили спектакли с участием Ефремова. Более того, без этого артиста, его спектакли могут и вовсе убрать из репертуара, хоть они и были любимы зрителями.
Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов допустил ДТП в центре Москвы. В результате столкновения погиб водитель фургона интернет-магазина Сергей Захаров. Все это время актер находился под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Шоу-бизнес , Госуслуги , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Москва
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