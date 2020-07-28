Асмус снова разделась для нового фильма 

Как писал «Рамблер», ранее Асмус подверглась травле в соцсетях из-за эротической сцены в «Тексте». Пользователи также атаковали ее мужа, комика Гарика Харламова. 22 июня Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе, подчеркнув, что решение не спонтанное и на него не повлияли ни фильм, ни пандемия коронавируса, ни кто-то третий.

В ходе съемок в новом фильме, который рассказывает о нелегком труде охотников на самых крупных млекопитающих, Кристина Асмус сыграла раздевающуюся для китобоев девушку из секс-чата, сообщило радио «Комсомольская правда».

Актриса рассказала поклонникам, что съемочная группа работала над проектом 7 лет, и фильм вошел в программу Венецианского международного кинофестиваля, отмечается в статье на сайте издания.