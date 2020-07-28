Умер бывший муж Наргиз

Композитор и создатель таких популярных в Узбекистане групп, как «Байт» и «Балалар» Руслан Шарипов , являющийся бывшим супругом певицы Наргиз Закировой, скончался в возрасте 54 лет.

Причина смерти Шарипова пока неизвестна. Однако два года назад он признался, что имеет серьёзные проблемы со здоровьем. Врачи диагностировали у композитора повышенное глазное давление, которое могло привести к слепоте. По одной из версий, мужчина мог скончаться из-за инсульта, передаёт StarHit.

Издание уточняет, что мужчина был первым мужем Наргиз. Их брак просуществовал недолго из-за того, что артист изменил супруге, когда она во время беременности проходила медицинское обследование. По словам музыканта, именно долгая разлука сыграла с ним злую шутку. Тот мимолетный роман стоил ему не только супружеской жизни, но и общения с дочерью. Наргиз навсегда увезла Сабину от отца.

Спустя несколько лет артистка рассказала, что измена была большим ударом, который её подкосил, так как она посчитала это предательством. Тогда она пообещала себе, что не будет ни с кем, пока не полюбит по-настоящему.

У Наргиз Закировой также есть дочь Лейла от брака с Филиппом Бальзано и сын, который родился в период её союза с Ернуром Канайбековым.

Ранее Наргиз призналась, что не может себе простить то, что не выполнила последнюю просьбу умирающего отца. По словам исполнительницы, мама и отец жили в любви и полной гармонии. В какой-то момент ей захотелось чего-то нового. Она уехала в Соединённые Штаты. Через несколько лет артистка вернулась, узнав о болезни отца. Мужчина держался и не показывал своим родным, как трудно ему приходится. В один из вечеров он попросил дочку остаться, но ей надо было домой. Через несколько часов он впал в кому и вскоре скончался, писал NEWS.ru.