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Умер бывший муж Наргиз 

Вероника Полынина и ещё 3 49 минут назад
Умер бывший муж Наргиз
Фото: instagram.com/ruslansharipov_official
В Узбекистане в возрасте 54 лет умер певец и композитор Руслан Шарипов — создатель популярных коллективов «Байт» и «Болалар» и бывший муж певицы Наргиз Закировой. Об этом сообщает Sputnik.
По предварительным данным, Шарипов умер от инсульта. Два года назад он признавался, что имеет проблемы со здоровьем. Музыкант рассказывал, что врачи обнаружили у него повышенное глазное давление.
Руслан Шарипов был первым мужем Наргиз Закировой. Их брак просуществовал недолго и распался из-за измены: Шарипов завел роман на стороне, когда Наргиз была беременна. Дочь Сабина с отцом не общалась.
Напомним, что у Наргиз также есть сын Аэуль от брака с Ернуром Канайбековым и дочь Лейла от союза с Филиппом Бальзано.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что после скандального ухода Наргиз от продюсера Максима Фадеева артистка начала работать с Виктором Дробышем.
Шоу-бизнес , Другое , Руслан Шарипов , Максим Фадеев , Виктор Дробыш , Узбекистан
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