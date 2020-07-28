Умер бывший муж Наргиз 

Узбекистане в возрасте 54 лет умер певец и композитор Руслан Шарипов — создатель популярных коллективов «Байт» и «Болалар» и бывший муж певицы Наргиз Закировой. Об этом сообщает Sputnik.

По предварительным данным, Шарипов умер от инсульта. Два года назад он признавался, что имеет проблемы со здоровьем. Музыкант рассказывал, что врачи обнаружили у него повышенное глазное давление.

Руслан Шарипов был первым мужем Наргиз Закировой. Их брак просуществовал недолго и распался из-за измены: Шарипов завел роман на стороне, когда Наргиз была беременна. Дочь Сабина с отцом не общалась.

Напомним, что у Наргиз также есть сын Аэуль от брака с Ернуром Канайбековым и дочь Лейла от союза с Филиппом Бальзано.