Названа сумма гонорара Шепелева за новое шоу

Как сообщал «Рамблер», ранее Дмитрий Шепелев ушел из шоу «На самом деле» на Первом канале, которое вел с 2017 года. Он не объяснил причины ухода, однако подчеркнул, что это решение было принято по обоюдному согласию с руководством канала.

Одна из участниц нового семейного шоу на ТНТ, которое теперь ведет Шепелев, рассказала, что он «гармонично вписывается в атмосферу всеобщего веселья».

«В «На самом деле» это был мужчина в строгой одежде с печатью вселенских проблем на лице, а теперь — расслабленный счастливый папка. Джинсовка, кеды и улыбка до ушей — очень приятный парень этот Шепелев. Чувствуется, что с удовольствием и искренним интересом общается с детьми», — отметила она.

При этом, по данным газеты, сумма гонораров за шоу не разглашается, однако эксперты посчитали, что за месяц Шепелев может получать не менее 3 млн рублей.