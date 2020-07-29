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Стала известна сумма гонорара Шепелева за новое шоу 

Алиса Селезнёва и ещё 2 1 час назад
Названа сумма гонорара Шепелева за новое шоу
Фото: globallookpress.com
Телеведущий и бывший гражданский муж певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев может получать за новое шоу «Ты как я» не менее 3 млн рублей в месяц. Об этом пишет газета «Комсомольская правда».
Как сообщал «Рамблер», ранее Дмитрий Шепелев ушел из шоу «На самом деле» на Первом канале, которое вел с 2017 года. Он не объяснил причины ухода, однако подчеркнул, что это решение было принято по обоюдному согласию с руководством канала.
Одна из участниц нового семейного шоу на ТНТ, которое теперь ведет Шепелев, рассказала, что он «гармонично вписывается в атмосферу всеобщего веселья».

«В «На самом деле» это был мужчина в строгой одежде с печатью вселенских проблем на лице, а теперь — расслабленный счастливый папка. Джинсовка, кеды и улыбка до ушей — очень приятный парень этот Шепелев. Чувствуется, что с удовольствием и искренним интересом общается с детьми», — отметила она.

При этом, по данным газеты, сумма гонораров за шоу не разглашается, однако эксперты посчитали, что за месяц Шепелев может получать не менее 3 млн рублей.
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Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Комсомольская правда
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