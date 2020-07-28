В России «запретили» Бузову

Владельцу сауны в Санкт-Петербурге запретили включать песни телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Как передает РИА Новости, такое решение принял Тринадцатый арбитражный апелляционный суд города.

Компания «Арчер мьюзик продакшнс», продюсирующая Бузову, потребовала с владельца оздоровительного комплекса 348 тысяч рублей за незаконное использование трех композиций в музыкальном автомате, установленном в сауне. Суд встал на сторону фирмы, но владелец сауны, предприниматель Георгий Аронов, подал апелляцию. Однако жалоба была отклонена.

По данным суда, владелец сауны без разрешения использовал песни Бузовой «Улететь», «Люди не верили» и «Привыкаю», добавив их в музыкальный автомат. Одним из доказательств нарушения выступило видео из сауны, где на заднем плане слышны композиции ведущей.

Ранее бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» снялась для нового выпуска мужского журнала Playboy. Бузова разделась, чтобы участвовать в фотосессии для обложки. Позже были опубликованы эротические снимки, не вошедшие в печатный вариант. Бузова четыре раза появлялась на обложке издания.