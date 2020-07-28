Волочкова решила оспорить штраф за Дивеево 

Балерина Анастасия Волочкова намерена обжаловать штраф в размере 20 тысяч рублей, который ей присудили после поездки в закрытое на карантин село Дивеево, пишут «Дни.ру».

Анастасия считает, что ее оштрафовали незаконно, лишь потому, что она медийная личность.

По ее словам, «система» хочет, чтобы она заплатила за то, что не надела маску, обедая у знакомых в частном доме и фотографируясь у поселкового магазина.

Адвокат танцовщицы уже занимается оспариванием решения Тверского суда Москвы.

Тем временем, 3 августа Волочковой предстоит еще одно судебное заседание из-за скандальной поездки. Суд будет рассматривать административное нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенного в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания. По этой статье ей грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Как сообщал «Рамблер», в июне Анастасия Волочкова побывала в городе Муроме и закрытом на карантин селе Дивеево и опубликовала фотографии в своем Instagram. Позже в Сети появилась видео общения балерины с сотрудником полиции, который намеревался оштрафовать ее за нарушение. Она назвала полицейского «чмо», заявила, что он «занимается херней», и пообещала «урегулировать процесс своим именем».