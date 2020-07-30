Прилучный показал себя хорошим отцом 

Все новости на карте

Пользователи соцсети в очередной раз выразили сожаление, что звездная пара распалась.

Прилучный опубликовал снимок, на котором изображена дочь артиста Мия, мирно спящая рядом, обхватив его руку. Актер посчитал ситуацию очень милой, поэтому решил поделиться ей с подписчиками.

«Милоты вам в ленту», — написал он в сопроводительном сообщении к фотографии.

Подписчики актера живо отреагировали на снимок, умилившись отцовскому счастью Прилучного. Одни назвали 4-летнюю девочку «зайкой», на которую «смотреть одно удовольствие». Другие посетовали, что на фото не хватает Муцениеце, выразив таким образом сожаление о звездном разводе.