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Прилучный показал себя хорошим отцом 

Павел Тиунов и ещё 2 2 часа назад
Прилучный показал себя хорошим отцом
Фото: РИА Новости
Актер Павел Прилучный, который развелся с матерью своих детей актрисой Агатой Муцениеце, продемонстрировал подписчикам в Instagram, как трепетно относится к своим наследникам, сообщает Starhit.
Пользователи соцсети в очередной раз выразили сожаление, что звездная пара распалась.
Прилучный опубликовал снимок, на котором изображена дочь артиста Мия, мирно спящая рядом, обхватив его руку. Актер посчитал ситуацию очень милой, поэтому решил поделиться ей с подписчиками.

«Милоты вам в ленту», — написал он в сопроводительном сообщении к фотографии.

Подписчики актера живо отреагировали на снимок, умилившись отцовскому счастью Прилучного. Одни назвали 4-летнюю девочку «зайкой», на которую «смотреть одно удовольствие». Другие посетовали, что на фото не хватает Муцениеце, выразив таким образом сожаление о звездном разводе.
Ранее, как сообщал «Рамблер», мать актрисы Мирославы Карпович опровергла слухи о том, что у ее дочери роман с Павлом Прилучным. Она заявила, что новости об отношениях двух звезд — ложь, которая распространяется с целью «облить грязью» Карпович.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Павел Прилучный , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович , StarHit
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