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Моргенштерн устроил концерт в Сочи и поплатился 

Мария Иванова и ещё 9 51 минуту назад
Российский певец устроил концерт в Сочи и поплатился
Фото: ru.wikipedia.org
Полицейские начали проверку из-за концерта рэпера Моргенштерна в одном из ресторанов Сочи. Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на управление МВД по Краснодарскому краю.
Портал обратил внимание на отрывок выступления рэпера, опубликованный на YouTube. На записи видно, что зрители не соблюдали социальную дистанцию и были без масок.
«Юга.ру» отмечает, что в Сочи все еще действует режим повышенной готовности, а массовые мероприятия запрещены. Точное количество зрителей на выступлении Моргенштерна не уточняется.
«СтарХит» отмечает, что Моргенштерн — близкий друг рэпера Элджея, у которого ранее обнаружили коронавирус.
Как сообщал «Рамблер», телеведущая, жена Элджея Настя Ивлеева рассказала о найденном у них с мужем коронавирусе. Она подчеркнула, что вирус никуда не исчез, и призвала подписчиков быть осторожными.
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Шоу-бизнес , StarHit , Сочи
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