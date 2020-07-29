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Ивлеева может снова стать ведущей шоу «Орел и Решка» 

runews24.ru и ещё 5 33 минуты назад
Ивлеева может вернуться в шоу «Орел и Решка»
Фото: runews24.ru
В своем аккаунте Instagram она даже запустила голосование и попросила тех фанатов, которые хотят ее увидеть снова экранах телевизоров, разместить хэштег #настюврешку.
Настя написала, что как только ее пост о возможности вернуться в проект наберет полмиллиона комментариев, она созвониться с руководством проекта и договориться о своем возвращении. Отмечается, что эта публикация за короткий промежуток времени набрала нужное число комментариев, а потому Ивлеева сказала, что скоро свяжется с представителями трэвел-шоу и поговорит о работе.
Напомним, что Настя стала ведущей этого шоу три года назад и чаще всего она вела передачу вместе с Антоном Птушкиным, а иногда была соведущей Андрея Беднякова.
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