Ивлеева может вернуться в шоу «Орел и Решка»

В своем аккаунте Instagram она даже запустила голосование и попросила тех фанатов, которые хотят ее увидеть снова экранах телевизоров, разместить хэштег #настюврешку.

Настя написала, что как только ее пост о возможности вернуться в проект наберет полмиллиона комментариев, она созвониться с руководством проекта и договориться о своем возвращении. Отмечается, что эта публикация за короткий промежуток времени набрала нужное число комментариев, а потому Ивлеева сказала, что скоро свяжется с представителями трэвел-шоу и поговорит о работе.