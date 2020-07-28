Кузьмин раскрыл подробности романа с Пугачевой 

Музыкант Владимир Кузьмин в эфире программы «Судьба человека» заявил, что Алла Пугачева хотела сделать из него «короля поп-музыки». У рокера на этот счет было иное мнение, что в результате стало причиной расставания двух звёзд отечественного шоу-бизнеса.
Знакомство артистов произошло в 80-е годы. Пугачеву пригласили на рок-фестиваль в Германию, в связи с чем ей пришлось адаптировать свою концертную программу под формат мероприятия. Знакомы посоветовали примадонне привлечь к этой работе Владимира Кузьмина. Гастроли за рубежом прошли с триумфом. В результате артисты начали плотно сотрудничать друг с другом.
После выхода в радиоэфир композиции «Две звезды», автором которой стал композитор Игорь Николаев, Кузьмин проснулся знаменитым. Сам певец отмечает, что не сразу согласился исполнить «попсовый», по его мнению, хит, но его убедила Пугачева.
Впоследствии у звезд завязался роман. Такой исход событий Кузьмин назвал «вполне естественным». Именно тогда примадонна начала давать советы возлюбленному по стилю и репертуару. Музыкант отмечает, что Пугачева хотела сделать из него «поп-короля», но он не согласился. Спустя некоторое время пара рассталась.
При этом рокер подчеркнул, что все свои идеи впоследствии Алла Борисовна реализовала в образе Филиппа Киркорова.