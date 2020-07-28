Кузьмин раскрыл подробности романа с Пугачевой 

Музыкант Владимир Кузьмин эфире программы «Судьба человека» заявил, что Алла Пугачева хотела сделать из него «короля поп-музыки». У рокера на этот счет было иное мнение, что в результате стало причиной расставания двух звёзд отечественного шоу-бизнеса.

Знакомство артистов произошло в 80-е годы. Пугачеву пригласили на рок-фестиваль в Германию, в связи с чем ей пришлось адаптировать свою концертную программу под формат мероприятия. Знакомы посоветовали примадонне привлечь к этой работе Владимира Кузьмина. Гастроли за рубежом прошли с триумфом. В результате артисты начали плотно сотрудничать друг с другом.

После выхода в радиоэфир композиции «Две звезды», автором которой стал композитор Игорь Николаев , Кузьмин проснулся знаменитым. Сам певец отмечает, что не сразу согласился исполнить «попсовый», по его мнению, хит, но его убедила Пугачева.

Впоследствии у звезд завязался роман. Такой исход событий Кузьмин назвал «вполне естественным». Именно тогда примадонна начала давать советы возлюбленному по стилю и репертуару. Музыкант отмечает, что Пугачева хотела сделать из него «поп-короля», но он не согласился. Спустя некоторое время пара рассталась.