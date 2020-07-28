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Сын Бари Алибасова решил сдать апартаменты отца за миллион рублей 

Lenta.ru и ещё 8 1 час назад
500 тысяч рублей в месяц: сын Алибасова сдает квартиру отца
Фото: ТАСС
Сын российского продюсера Бари Алибасова решил сдать в аренду московские апартаменты отца площадью 220 квадратных метров. Стоимость проживания в шестикомнатной квартире составит более миллиона рублей за первый месяц. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Недвижимость с дизайнерским ремонтом, который обошелся Алибасову-старшему примерно в 75 миллионов рублей, отличается роскошными интерьерами. В туалете есть золотой унитаз, повсюду лежат шкуры животных, а потолок «произрастает из дерева». На полу — портреты участников группы «На-На».

«С сентября квартиру можно будет арендовать за 500 тысяч рублей в месяц. Бари-младший сдает ее, потому что отец в ближайшее время отправится на реабилитацию в Калининград. Кроме того, сын продюсера сдаст и свою более скромную жилплощадь, так как на восстановление Бари Каримовича может не хватить денег», — заявил изданию PR-директор семьи Вадим Горжанкин.

Однако по факту апартаменты обойдутся дороже: также потребуется залог размером еще 500 тысяч рублей. Помимо этого квартирантам придется отдельно платить по счетчикам, хотя цена в полмиллиона явно завышена: по оценкам экспертов, жилье подобного уровня стоит 300-330 тысяч рублей в месяц.
Ранее Алибасов рассказал «Ленте.ру», что после инцидента с выпитым средством для прочистки труб «Крот» у него начались проблемы с памятью.
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Шоу-бизнес , Другое , Вадим Горжанкин , Бари Алибасов , Lenta.ru , Комсомольская правда
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