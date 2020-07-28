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Сын Алибасова сдаст квартиру отца за полмиллиона в месяц 

Алиса Селезнёва и ещё 8 1 час назад
Сын Алибасова сдаст квартиру отца за полмиллиона в месяц
Фото: РИА Новости
Сын угодившего в психиатрическую клинику продюсера Бари Алибасова заявил, что намерен сдать квартиру отца в Москве, так как она ему еще долго не понадобится. Об этом пишет «СтарХит».
«Рамблер» писал, что ранее появилась информация о госпитализации 73-летнего Барии Алибасова в психиатрическую больницу. При этом сын продюсера рассказал, что у его отца выявили «необратимые нарушения коры головного мозга» и обвинил в «насильном спаивании» Алибасова людей из его окружения.
По словам Бари Алибасова-младшего, после выписки из клиники его отец уедет на реабилитацию.

«Бари Алибасову требуются деньги на необходимые реабилитационные процедуры и восстановление здоровья, в Москве его долгое время не будет, поэтому было принято решение сдать его квартиру в аренду. Апартаменты будут сдаваться с сентября, так как в августе в них пройдут съемки кинофильма», — рассказал он.

По данным «СтарХит», объявление о сдаче квартиры за 500 тысяч рублей в месяц уже появилось на популярном сайте по недвижимости. В нем указывается, что в апартаментах выполнен дизайнерский ремонт и в отделке «использованы материалы, отождествляющие современный мегаполис: стекло, пластик и металл, гармонично дополненные натуральным текстилем».
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Шоу-бизнес , Другое , Бари Алибасов , StarHit , Москва
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