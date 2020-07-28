Буланова раскрыла тайну прославивших ее слез

Певица Татьяна Буланова раскрыла историю возникновения одного из своих главных хитов «Не плачь». Об этом он рассказал в опубликованной на YouTube второй части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

Автором текста песни выступил поэт-композитор Андрей Боголюбов.

«Помню звонок в дверь, приходит Андрей, и у него маленький-маленький листочек, на котором мелким таким кирпичным почерком текст написан. Я села петь, мне так понравилось», — поведала Буланова.

«У него был период душевных переживаний. Такие переживания у него периодически случались, и они длились, как правило, месяца два. И как раз попало на момент этих переживаний, и он как-то написал эту песню», — рассказала артистка. По ее словам, композиторы после успеха песен на ее памяти часто «сносило крышу».

Во время исполнения песни на концертах Буланова демонстрировала публике слезы, чем снискала любовь публики.

Вторая часть фильма «Ленты.ру» об истории русской поп-музыки девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 27 июля. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1992 году, свободе и шальных деньгах в индустрии и о том, как создавались самые безумные музыкальные клипы начала 1990-х. Первую часть, вышедшую 20 июля, можно посмотреть здесь.