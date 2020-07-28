Заоблачные гонорары Лолиты возмутили коллег

Музыкант Юрий Лоза интервью «Вечерней Москве» раскритиковал певицу Лолиту Милявскую за слова о том, что за одно выступление она просит не менее 40 тысяч евро. Он напомнил, что, например, шахтеры за свой тяжкий труд получают 35-50 тысяч рублей в месяц.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Лолита в эфире федерального телеканала назвала размер своих гонораров. По ее словам, один её выход на сцену стоит около 40 тысяч евро (более 3,3 млн рублей).

«Она не боится, что народ подумает: «А не зажралась ли она?!», — заявил Лоза.

При этом музыкант выразил недоумение, за что платятся такие огромные суммы, поскольку на выступлении звучит уже давно известная всем фонограмма.

Лоза напомнил, что зарплата шахтеров в месяц составляет не более 50 тысяч рублей, и упомянул о несправедливости, когда человек «получает за нужное и ответственное дело меньше денег, чем артист за 20 минут стояния на сцене».