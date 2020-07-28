Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Не зажралась ли?!»: Лоза о гонорарах Лолиты 

Павел Тиунов и ещё 1 1 час назад
Заоблачные гонорары Лолиты возмутили коллег
Фото: ТАСС
Музыкант Юрий Лоза в интервью «Вечерней Москве» раскритиковал певицу Лолиту Милявскую за слова о том, что за одно выступление она просит не менее 40 тысяч евро. Он напомнил, что, например, шахтеры за свой тяжкий труд получают 35-50 тысяч рублей в месяц.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Лолита в эфире федерального телеканала назвала размер своих гонораров. По ее словам, один её выход на сцену стоит около 40 тысяч евро (более 3,3 млн рублей).

«Она не боится, что народ подумает: «А не зажралась ли она?!», — заявил Лоза.

При этом музыкант выразил недоумение, за что платятся такие огромные суммы, поскольку на выступлении звучит уже давно известная всем фонограмма.
Лоза напомнил, что зарплата шахтеров в месяц составляет не более 50 тысяч рублей, и упомянул о несправедливости, когда человек «получает за нужное и ответственное дело меньше денег, чем артист за 20 минут стояния на сцене».

«Люди, которые выполняют важную работу, должны зарабатывать соответствующим образом», — резюмировал артист, выразив надежду, что в будущем «богатые станут чуть менее богатыми», и «бедные начнут жить достойно».

Видео дня. Российский сериал обвинили в пропаганде ЛГБТ и феминизма
Комментарии 6
Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Лолита Милявская
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Она глупая женщина, вот и все»
«Она глупая женщина, вот и все»
Кровавый конфликт: отрубил ноги и выкинул из окна
Кровавый конфликт: отрубил ноги и выкинул из окна
Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ
Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ
«Сначала учатся убивать, потом едут на заработки в Россию»
«Сначала учатся убивать, потом едут на заработки в Россию»
Видео
Появилось видео этапа «Горная полоса препятствий»
01:12
Появилось видео этапа «Горная полоса препятствий»
Армия
Подробности ликвидации террориста попали на видео
01:35
Подробности ликвидации террориста попали на видео
Происшествия
Драка с полицейским под Ростовом попала на видео
01:32
Драка с полицейским под Ростовом попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео беспорядков в Портленде
02:05
Опубликовано видео беспорядков в Портленде
Происшествия
Шесть гигантских оползней попали на видео
11:31
Шесть гигантских оползней попали на видео
Происшествия
Ливень в Москве: затоплена станция метро
00:13
Ливень в Москве: затоплена станция метро
Погода Новости Москвы
Ребенок журналистки вторгся в прямой эфир телеканала и попал на видео
00:11
Ребенок журналистки вторгся в прямой эфир телеканала и попал на видео
Кремль прокомментировал разговор Путина и Зеленского
00:51
Кремль прокомментировал разговор Путина и Зеленского
В мире Политика
Расчленивший жену россиянин покаялся и попал на видео
00:24
Расчленивший жену россиянин покаялся и попал на видео
«Убийца» Крымского моста оказался подделкой
00:48
«Убийца» Крымского моста оказался подделкой
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение