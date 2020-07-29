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Отец Меган Маркл раскритиковал поведение дочери 

Lenta.ru и ещё 10 1 час назад
Отец Меган Маркл раскритиковал дочь
Фото: Кадр: Channel 5
Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на биографическую книгу о герцоге и герцогине Сассекских «В поисках свободы», написанной светскими хроникерами Омидом Скоуби и Каролин Дюран.
После заявления принца Гарри и Меган Маркл о том, что они не имеют отношения к выходу книги, где присутствуют жалобы на членов королевской семьи, 75-летний Томас Маркл призвал герцогов Сассекских «не ныть и не жаловаться».

«Я люблю свою дочь, но не горжусь тем, кем она является сегодня», — сказал он.

В книге «В поисках свободы» говорится, что герцог и герцогиня Сассекских отказались от помощи королевского двора в защите Томаса Маркла от критики со стороны СМИ. Мужчину поразила эта информация, он назвал ее «невероятной».
В феврале отец Меган Маркл обвинил дочь в оскорблении королевы Елизаветы II и британского народа. Он осудил заявление, сделанное герцогиней Сассекской и ее супругом, британским принцем Гарри, после запрета на использование торговой марки Sussex Royal.

«Меган и Гарри меня сейчас очень возмущают, — объяснил он. — Не думаю, что у них есть право использовать слово Royal (королевский)».

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие месяцы они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.
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Шоу-бизнес , Елизавета II , принц Гарри , Чарльз Виндзор , Daily Mail
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