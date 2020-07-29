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Пригожин ответил Лозе на критику Лолиты за её гонорары 

News.ru 18 минут назад
Пригожин отреагировал на критику Лолиты
Фото: globallookpress.com
Иосиф Пригожин не поддержал Юрия Лозу в его высказываниях о гонорарах Лолиты и раскритиковал музыканта. Речь шла о том, что Милявская якобы установила слишком высокие расценки за свои выступления.
Пригожин в ответ на это заявил коллеге по цеху, что такая певица, как Лолита, могла бы брать и больше денег за свои концерты. Она имеет полное право сама устанавливать свои гонорары и распоряжаться ими.

Она может позволить себе и миллион просить, и два, и сто миллионов. Есть определённые условия её жалования. У каждого своя экономика и своя стоимость, — сказал Пригожин Пятому каналу.

Продюсер отметил, что комментировать и давать советы Лолите, что ей делать, очень «не по-мужски».
Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкант Юрий Лоза раскритиковал коллег по шоу-бизнесу, в частности певицу Лолиту Милявскую, за очень большие, по его мнению, расценки на выступления. Певица в эфире телеканала НТВ рассказала, что за одно появление на сцене получает не менее €40 тысяч.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Лолита Милявская , Иосиф Пригожин , НТВ
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