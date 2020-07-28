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25-летняя звезда «Папиных дочек» показала дорогое кольцо от Авербуха 

Lenta.ru и ещё 19 7 часов назад
Арзамасова показала дорогое кольцо от Авербуха
Фото: Instagram
Актриса Елизавета Арзамасова показала дорогое кольцо от хореографа и бывшего фигуриста Ильи Авербуха. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
25-летняя звезда «Папиных дочек» продемонстрировала подарок во время эфира в Instagram. Дизайнер украшений Влад Торхов отметил, что такое помолвочное бриллиантовое кольцо может стоить от 600 до 800 тысяч рублей. Если оно брендовое, то стоимость может достигать 1,3 миллиона рублей.
Отмечается, что Авербух и Арзамасова уже живут вместе. В видео артистки часто мелькает загородный дом хореографа.
7 июля стало известно, что 25-летняя Арзамасова начала встречаться с 46-летним Авербухом. Актриса подтвердила эту информацию, отказавшись раскрыть подробности отношений. Позднее она призналась, что читает комментарии подписчиков. Артистку удивило, что люди полезли к ней с советами и рекомендациями по поводу личной жизни, а также выразили возмущение из-за ее романа.
Елизавета Арзамасова известна по роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки». Она также снялась в фильмах «Любовницы», «Напарник» и «Корпоратив» и в сериалах «Братья Карамазовы», «Достоевский», «Екатерина. Взлет» и «Место под солнцем».
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Илья Авербух , Елизавета Арзамасова
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