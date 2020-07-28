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Детские фото Вассермана появились в Сети 

News.ru 23 минуты назад
Детские фото Вассермана появились в Сети
Фото: globallookpress.com
Анатолий Вассерман поделился фотографиями и воспоминаниями о своём детстве. Журналист и интеллектуал родился в 1952 году в Одессе. Его отец был теплофизиком и по праву считался в науке гением, мама будущего умника была бухгалтером.
Вассерман стал проявлять свои необычайные способности ещё в детском возрасте. В четыре года он вовсю читал книги, в десять лет увлёкся машиностроением. В школу будущий гений пошёл только в восемь лет из-за проблем со здоровьем, но проблем с учёбой у него не было никогда, сообщает Пятый канал.
vassermans.ru
После школы Вассерман учился на факультете инженерии в Одессе. Слава к нему пришла после передачи «Что? Где? Когда?», где он участвовал в качестве постоянного гостя. Также он получил известность после участи в передаче «Своя игра», где ему присвоили звание лучшего игрока.
vassermans.ru
Ранее NEWS.ru сообщал, что Анатолий Вассерман рассказал, кто получит его наследство и что достанется наследнику. Это квартира, которую унаследует младший брат интеллектуала.
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Шоу-бизнес , Общество , Анатолий Вассерман
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