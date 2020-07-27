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Звезда «Игры престолов» родила первенца 

Слово и Дело и ещё 1 26 минут назад
Звезда «Игры престолов» родила первенца
Фото: Instagram
Британская актриса Софи Тернер впервые стала мамой. Актриса родила первенца от участника музыкального коллектива DNCE Джо Джонаса. По информации в СМИ у пары родилась дочка 22 июля.
Софи Тернер получила широкую известность благодаря роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов". Актриса начала встречаться с музыкантом Джонасом в ноябре 2016 года, а спустя почти год они официально объявили о помолвке.
Летом прошлого года пара сыграла свадьбу в Лас-Вегасе. Информация о беременности звезды появилась в феврале.
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Шоу-бизнес , Софи Тернер , Джо Джонас
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