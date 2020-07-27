Звезда «Игры престолов» родила первенца 

Британская актриса Софи Тернер впервые стала мамой. Актриса родила первенца от участника музыкального коллектива DNCE Джо Джонаса . По информации в СМИ у пары родилась дочка 22 июля.

Софи Тернер получила широкую известность благодаря роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов". Актриса начала встречаться с музыкантом Джонасом в ноябре 2016 года, а спустя почти год они официально объявили о помолвке.

Летом прошлого года пара сыграла свадьбу в Лас-Вегасе. Информация о беременности звезды появилась в феврале.