Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уход Тимати из Black Star поверг Пригожина в ужас 

News.ru 2 часа назад
Уход Тимати из Black Star поверг Пригожина в ужас
Фото: РИА Новости
Время и жизненные обстоятельства меняются, особенно в период пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), коллективы распадаются, музыканты, группы «идут в своё плавание», а вот что будет с лейблом Black Star без Тимати (Тимура Юнусова), сложно сказать, заявил российский продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, фронтменом компании был именно рэпер.

У каждого времени есть своя история. У него была своя история. Пришло время. Представляете, он с 20 лет с Black Star? Я просто в ужасе. Мне кажется, что мы все молодые, а они уже 20 лет в шоу-бизнесе, — рассказал Пригожин в эфире радио Sputnik.

Российский 36-летний рэпер Тимати (Тимур Юнусов) 27 июля 2020 года объявил на своей официальной странице в социальной сети Instagram о своём уходе из лейбла Black Star. Музыкант отметил, что предприятие превратилось в группу компаний и потеряло камерный шарм. Исполнитель подчеркнул, что за ним сохраняются доли в сторонних проектах Black Star («Блэк Стар Бургер», «Блэк Стар Картинг», «Блэк Стар Карвош»), но к музыкантам лейбла он больше не будет иметь отношения и готов вновь начать с «камерного» проекта. «В ведомость» звезды также перейдут «13 Барбершоп и тату», «13 Бьюти» и «Блэк Стар Фитнес». Кроме того, рэпер обещает выпустить в сентябре 2020 года очередной альбом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин не согласился с высказыванием Маши Распутиной о низком уровне российской эстрады, где по сцене «скачут безголосые и бездумные обезьяны». По его словам, бывают композиции далеко не высокого качества, но и талантливых исполнителей в России много.
Видео дня. Блогерка обвинила Гошу Куценко в домогательствах
News.ru: последние новости
Организатор концертов раскрыл гонорары Пугачёвой и Ротару Организатор концертов раскрыл гонорары Пугачёвой и Ротару «Могилу себе роете»: Бородина обрушилась с критикой на крымчан «Могилу себе роете»: Бородина обрушилась с критикой на крымчан Моргенштерн нарушил запрет властей, выступив в сочинском ресторане Моргенштерн нарушил запрет властей, выступив в сочинском ресторане
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Тимати , Иосиф Пригожин , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
Андрей Сиротин умер в 34 года
Андрей Сиротин умер в 34 года
В сети появился «Путин на фоне Путина»
В сети появился «Путин на фоне Путина»
«Бедный Виторган никому даже даром не нужен»
«Бедный Виторган никому даже даром не нужен»
Видео
Ливень в Москве: затоплена станция метро
00:13
Ливень в Москве: затоплена станция метро
Погода Новости Москвы
Ребенок журналистки вторгся в прямой эфир телеканала и попал на видео
00:11
Ребенок журналистки вторгся в прямой эфир телеканала и попал на видео
Кремль прокомментировал разговор Путина и Зеленского
00:51
Кремль прокомментировал разговор Путина и Зеленского
В мире Политика
Расчленивший жену россиянин покаялся и попал на видео
00:24
Расчленивший жену россиянин покаялся и попал на видео
Спор Маэстро Понасенкова и доцента-убийцы Соколова в суде попал на видео
00:23
Спор Маэстро Понасенкова и доцента-убийцы Соколова в суде попал на видео
Полицейский в метро помог мужчине завязать галстук и попал на видео
00:24
Полицейский в метро помог мужчине завязать галстук и попал на видео
Миллионы долларов: США готовы к противодействию России
00:55
Миллионы долларов: США готовы к противодействию России
В мире
Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео
00:50
Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео
Опубликовано видео с места ликвидации террориста в Химках
00:54
Опубликовано видео с места ликвидации террориста в Химках
Происшествия Криминал
600 человек эвакуировали из московского СИЗО
00:23
600 человек эвакуировали из московского СИЗО
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение