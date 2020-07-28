Перенесшей инсульт Кондулайнен стало хуже 

Актриса Елена Кондулайнен , которую несколько дней назад ударил инсульт, находится в палате интенсивной терапии, сообщает Telegram-канал Mash.

Состояние артистки оценивается как тяжелое.

Кондулайнен, как сообщал «Рамблер», была госпитализирована 24 июля из ресторана, где она почувствовала себя плохо в время произнесения тоста. В больнице выяснили, что у актрисы случился инсульт. Впоследствии е перевели в палату интенсивной терапии.

В настоящее время у артистки диагностирован ряд осложнений: в частности, нарушение мозгового кровообращения, поражение сосудов головного мозга. У актрисы заторможена речь, добавляют представители СМИ. При этом медики после нескольких дней пребывания Кондулайнен в клинике не наблюдают положительной динамики.

Елене Кондулайнен 62 года. Она является Заслуженной артисткой РФ. В послужном списке актрисы участие в десятках советских и российских кинофильмах: в частности, «Путешествие в другой город», «Капитан Фракасс», «Раз, два — горе не беда!», «Зверобой», «Караван смерти», «Даун-хаус», «8 первых свиданий» и др.