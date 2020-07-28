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Перенесшей инсульт Кондулайнен стало хуже 

Павел Тиунов и ещё 23 1 час назад
Перенесшей инсульт Кондулайнен стало хуже
Фото: РИА Новости
Актриса Елена Кондулайнен, которую несколько дней назад ударил инсульт, находится в палате интенсивной терапии, сообщает Telegram-канал Mash.
Состояние артистки оценивается как тяжелое.
Кондулайнен, как сообщал «Рамблер», была госпитализирована 24 июля из ресторана, где она почувствовала себя плохо в время произнесения тоста. В больнице выяснили, что у актрисы случился инсульт. Впоследствии е перевели в палату интенсивной терапии.
В настоящее время у артистки диагностирован ряд осложнений: в частности, нарушение мозгового кровообращения, поражение сосудов головного мозга. У актрисы заторможена речь, добавляют представители СМИ. При этом медики после нескольких дней пребывания Кондулайнен в клинике не наблюдают положительной динамики.
Елене Кондулайнен 62 года. Она является Заслуженной артисткой РФ. В послужном списке актрисы участие в десятках советских и российских кинофильмах: в частности, «Путешествие в другой город», «Капитан Фракасс», «Раз, два — горе не беда!», «Зверобой», «Караван смерти», «Даун-хаус», «8 первых свиданий» и др.
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Шоу-бизнес , Елена Кондулайнен
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