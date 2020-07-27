«Башаров даренное не продает!»

Актер Марат Башаров возмущен слухами о том, что он якобы продает пятикомнатные апартаменты, подаренные им бывшей жене Елизавете Шевырковой.

Информация о выставлении квартиры на продажу появилась на популярном сайте по продаже недвижимости. Площадь жилья составляет порядка 140 квадратных метров, цена — 34 миллиона рублей. Вместе с экс-супругой там сейчас проживает и трехлетний сын актера Марсель. Башаров выложил на своей странице в Instagram видеообращение, в котором полностью опроверг информацию о возможных манипуляциях с элитным жильем.

«Я подарил эту квартиру жене и сыну. Если я подарил, как я могу продавать? Я написал дарственную. Я написал дарственную. Башаров дареное не продает!» — сообщил актер на своей странице в Instagram.

В сети также появилась информация от некой «соседки» актера, которая также поведала о грядущей сделки купли — продажи.

Однако сам Марат Башаров посоветовал поклонникам не верить ложным сведениям, а также заявил, что эта женщина в их доме не живет.