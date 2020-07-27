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«Башаров даренное не продает!»: актер возмущен слухами о продаже квартиры экс-супруги 

Teleprogramma.pro 52 минуты назад
«Башаров даренное не продает!»
Фото: ТАСС
Актер Марат Башаров возмущен слухами о том, что он якобы продает пятикомнатные апартаменты, подаренные им бывшей жене Елизавете Шевырковой.
Марат Башаров и Елизавета Шевыркова. Фото: "Экспресс газета"/Лариса Кудрявцева
Информация о выставлении квартиры на продажу появилась на популярном сайте по продаже недвижимости. Площадь жилья составляет порядка 140 квадратных метров, цена — 34 миллиона рублей. Вместе с экс-супругой там сейчас проживает и трехлетний сын актера Марсель. Башаров выложил на своей странице в Instagram видеообращение, в котором полностью опроверг информацию о возможных манипуляциях с элитным жильем.
«Я подарил эту квартиру жене и сыну. Если я подарил, как я могу продавать? Я написал дарственную. Я написал дарственную. Башаров дареное не продает!» — сообщил актер на своей странице в Instagram.
В сети также появилась информация от некой «соседки» актера, которая также поведала о грядущей сделки купли — продажи.
Однако сам Марат Башаров посоветовал поклонникам не верить ложным сведениям, а также заявил, что эта женщина в их доме не живет.
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Шоу-бизнес , Лариса Кудрявцева , Марат Башаров , Экспресс-газета
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