Наталья Бочкарева заявила, что Первый канал не пустил в эфир выпуск программы, где она поделилась подробностями о скандале с наркотиками. Актриса не раскрыла название передачи, но заверила, что случилось это не просто так. По ее словам, некто «поспособствовал» тому, чтобы правду никто никогда не узнал.

Актриса Наталья Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином в 2019 году. По ее словам, подробности скандального инцидента она раскрыла в феврале этого года на одной из программ Первого канала, но выпуск в эфир так не вышел.

«Я думаю, вы сами догадываетесь, почему. Если человек смог затащить меня в скандал, сделав так, чтобы все было словно в кинофильме, наверняка поспособствовал и тому, чтобы правду никто никогда не узнал. Это лишь догадки, но слишком много обстоятельств, которые заставили так думать», — написала Бочкарева в Instagram.

Звезда сериала «Счастливы вместе» пояснила, что из всех федеральных каналов выбрала Первый, поскольку доверяет ему. В рамках передачи, название которой она не привела, Бочкарева раскрыла имя того, кто, по ее мнению, устроил для нее «это адское время».

«Рассказала все, что меня беспокоило, почему я разбиралась, терпела бесконечные походы по телеканалам определенных личностей, которые посчитали необходимостью стать экспертами и высказываться обо мне в утвердительной форме, будучи со мной даже не знакомыми, ждала судебного заседания долгих четыре месяца, проглатывала хамское отношение СМИ и постоянные мерзкие заголовки, злилась на них за то, что никакие официальные документы вплоть до справки о том, что я ничего не употребляла, они так ни разу и не озвучили», — добавила она.

По словам Бочкаревой, зрители в студии и те, кто готовил программу, аплодировали ей, но «что-то пошло не так». Ситуацию с задержанием запрещенных веществ знаменитость описала как непростой, но важный этап в жизни, который раскрыл ей глаза на окружение.

«Вы даже не представляете, как я счастлива, что мои настоящие люди остались со мной, а те люди, которых я считала своими, показали свое истинное лицо и навсегда ушли из моей жизни. Бог сам разложил мне главных героев из моего окружения в их настоящих образах без масок», — заключила артистка.

В январе 2020 года Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, писал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах . Инсайдер утверждал, что актриса также ходатайствовала о прекращении уголовного дела и назначении штрафа. Следствие поддержало ее.

Новости о задержании исполнительницы роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе» появились в сентябре 2019 года. В полиции сообщили, что у нее были найдены наркотики. Отмечалось, что актриса подтвердила, что имеет при себе наркотики, отвечая на соответствующий вопрос полицейских. В ходе обыска дома у Бочкаревой не было найдено ничего противозаконного, после чего ее отпустили под подписку о невыезде. Концертный директор опровергла все сообщения о задержании и назвала их провокацией. Позднее Бочкарева подтвердила слова своего концертного директора, заявив, что она находится дома с детьми. Однако в сеть слили видео задержания.

Тем не менее звезда отказалась пройти медицинскую проверку, из-за чего суд назначил ей административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишил водительских прав на год и восемь месяцев.