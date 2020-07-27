Семье убитого актера «Ералаша» поступают угрозы

Родственники 16-летнего актера киножурнала «Ералаш» Ивана Ревякина заявили, что получают угрозы от сторонников обвиняемого в его убийстве. Об этом пишет «СтарХит».

Как сообщал «Рамблер», 16-летний Иван Ревякин был убит 29 января в результате конфликта на одной из улиц Волгограда. Он задел плечом проходящего мимо 20-летнего парня. В пылу ссоры тот вытащил нож и перерезал подростку горло. Дело передано в суд.

Родственники Ревякина рассказали, что начали получать угрозы перед заседанием по делу, которое назначено на 29 июля.

«Защитников убийцы в городе очень много. Эти самые защитники очень сильно выражали свое недовольство, присылая угрозы в адрес нашей семьи. Мнения людей в городе разделены 50/50. Одна часть понимает, что преступник виновен, а другая защищает его», — рассказала «СтарХиту» тетя погибшего Светлана.

По данным издания, Иван Ревякин воспитывался преимущественно тетей и бабушкой. Матери у него не было, а отец регулярно уезжал из города на заработки. Родственники надеются, что обвиняемый в убийстве не уйдет от наказания.

«Думаю, посадят его в любом случае. Не знаю, что будет, если его вдруг отпустят. Сейчас убийце грозит до 15 лет лишения свободы. Заседание должно быть открытым, поэтому мы всей семьей собираемся его посетить», — отметила тетя актера.

При этом защитники обвиняемого чаще всего напоминают, что у начинающего актера также были проблемы с законом и незадолго до своей смерти он был замешан в краже телефона, отмечается в статье.