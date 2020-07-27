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Семье убитого актера из «Ералаша» угрожают 

Алиса Селезнёва 38 минут назад
Семье убитого актера «Ералаша» поступают угрозы
Фото: Instagram
Родственники 16-летнего актера киножурнала «Ералаш» Ивана Ревякина заявили, что получают угрозы от сторонников обвиняемого в его убийстве. Об этом пишет «СтарХит».
Как сообщал «Рамблер», 16-летний Иван Ревякин был убит 29 января в результате конфликта на одной из улиц Волгограда. Он задел плечом проходящего мимо 20-летнего парня. В пылу ссоры тот вытащил нож и перерезал подростку горло. Дело передано в суд.
Родственники Ревякина рассказали, что начали получать угрозы перед заседанием по делу, которое назначено на 29 июля.
«Защитников убийцы в городе очень много. Эти самые защитники очень сильно выражали свое недовольство, присылая угрозы в адрес нашей семьи. Мнения людей в городе разделены 50/50. Одна часть понимает, что преступник виновен, а другая защищает его», — рассказала «СтарХиту» тетя погибшего Светлана.
По данным издания, Иван Ревякин воспитывался преимущественно тетей и бабушкой. Матери у него не было, а отец регулярно уезжал из города на заработки. Родственники надеются, что обвиняемый в убийстве не уйдет от наказания.
«Думаю, посадят его в любом случае. Не знаю, что будет, если его вдруг отпустят. Сейчас убийце грозит до 15 лет лишения свободы. Заседание должно быть открытым, поэтому мы всей семьей собираемся его посетить», — отметила тетя актера.
При этом защитники обвиняемого чаще всего напоминают, что у начинающего актера также были проблемы с законом и незадолго до своей смерти он был замешан в краже телефона, отмечается в статье.
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Шоу-бизнес , Происшествия , StarHit
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