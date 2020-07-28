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Богомолов показал фото Собчак с округлившимся животом 

Russianshowbiz.info и ещё 4 19 минут назад
Богомолов показал округлившийся живот Собчак
Фото: Instagram
Скоро Ксения Собчак станет матерью во второй раз.
Константин Богомолов подогревает слухи о беременности возлюбленной. Ее супруг опубликовал в Инстаграме фото, на котором она запечатлена во время прогулки по Москве. Журналистка оперлась на каменное ограждение, выставив живот вперед.
Поклонники начали писать: "Скоро мама", "Животик уже видно", "Она в положении?". Есть и те, кто сомневается в беременности Ксении. "Может, человек плотно поел", — предположила подписчица. Ксения пока не комментирует слухи. Лишь однажды она призналась, что хочет родить еще одного ребенка. В новом доме, как говорила Собчак, будут две детские комнаты.
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Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Москва
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