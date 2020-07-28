Богомолов показал округлившийся живот Собчак

Скоро Ксения Собчак станет матерью во второй раз.

Поклонники начали писать: "Скоро мама", "Животик уже видно", "Она в положении?". Есть и те, кто сомневается в беременности Ксении. "Может, человек плотно поел", — предположила подписчица. Ксения пока не комментирует слухи. Лишь однажды она призналась, что хочет родить еще одного ребенка. В новом доме, как говорила Собчак, будут две детские комнаты.