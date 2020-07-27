«Нам же так хорошо жилось, мы хотим денег!»

На фоне экономического кризиса звезд стали неохотно приглашать на корпоративы и частные вечеринки, однако снижать гонорары певцы не хотят. Об этом рассказал «Комсомольской правде» промоутер и генеральный директор компании «Ру-концерт» Евгений Морозов

По словам Морозова, если знаменитости не согласятся урезать ценники, им придется минимум полтора года сидеть без работы.

Промоутер считает, что максимальным гонораром за частное выступление в кризисное время должна стать сумма в 500 тысяч рублей. Тогда как Алла Пугачева просит за такие концерты 350 тысяч евро, а София Ротару — 60 тысяч долларов. При этом в 1998 году концерт Пугачевой стоил 25 тысяч долларов, а Ротару — 17 тысяч долларов.

По мнению Морозова, звезд разбаловали «сытые 2000-е» годы, когда нефть достигала 140 долларов за баррель, и «все были в шоколаде».

«У нас каждый год проводились различные гала-ужины, куда элита приезжала на дорогих машинах: у мужчин дорогие часы, дамы в Шопарде. Для чего это нужно? Чтобы пустить пыль в глаза, что ты надежный партнер. То есть крутая тачка и бриллианты были символом надежного партнерства. Так же и со звездами. Если у тебя поет Пугачева или Ротару, значит, ты на коне», — рассказал промоутер.

Знаменитые олигархи «нулевых» разбаловали весь шоу-бизнес, считает Морозов.

«Сейчас эти богачи в бегах, а артисты по-прежнему нам говорят: «Ну нам же так хорошо жилось, мы хотим получать такие же большие деньги!» — сказал он.