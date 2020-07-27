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«Встретимся в вытрезвителе»: Харламов обратился к Кудрявцевой 

Артём Кульша и ещё 4 1 час назад
«Встретимся в вытрезвителе»: Харламов обратился к Кудрявцевой
Фото: РИА Новости
Комик Гарик Харламов разводится с женой актрисой Кристиной Асмус, потому что он — алкоголик, считают те, кто обвинил журналистку Леру Кудрявцеву в алкоголизме.
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Об этом Харламов написал в инстаграме.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Кудрявцева опубликовала в своем инстаграме скриншот результатов запроса «Знаменитые женщины алкоголички» в поисковой системе «Гугл» (Google), согласно которым она возглавляет список таковых, второе место занимает актриса Мелани Гриффит, а третье — актриса и журналистка Лариса Гузеева.

«Если учесть, что я не пью уже больше 20 лет совсем ничего (даже шампанское на Новый год), то да — алкоголичка, как говорится, собственной персоной. И еще на первом месте! "Гугл" *** (сошел с ума. — Прим. ред.) совсем?! Иногда, между прочим, хочется напиться и мордой в салат. Но нет», — написала она в подписи к фотографии.

В свою очередь, Харламов в комментариях к посту Кудрявцевой призвал ее не переживать по этому поводу, а также сообщил, что, согласно версии составителей подобных рейтингов, он разводится с Асмус, потому что он — алкоголик.

«Встретимся в вытрезвителе», — пошутил он.

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Комментарии
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус , Лариса Гузеева , Лера Кудрявцева , Мелани Гриффит , Google
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