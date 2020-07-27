«Встретимся в вытрезвителе»: Харламов обратился к Кудрявцевой 

«Если учесть, что я не пью уже больше 20 лет совсем ничего (даже шампанское на Новый год), то да — алкоголичка, как говорится, собственной персоной. И еще на первом месте! "Гугл" *** (сошел с ума. — Прим. ред.) совсем?! Иногда, между прочим, хочется напиться и мордой в салат. Но нет», — написала она в подписи к фотографии.