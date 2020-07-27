Гузеева внесла ясность в историю с «Домом-2»

Ведущая программы «Давай, поженимся!» Лариса Гузеева разговоре с корреспондентом Ura.ru опровергла слухи о том, что она станет новой ведущей телепроекта «Дом-2».

Ранее СМИ опубликовали информацию, что актриса согласилась вести реалити-шоу «за большие деньги». Первые выпуски «Дома-2» с участием Гузеевой якобы готовились к эфиру с 1 сентября.

Однако в разговоре с журналистом Ura.ru телеведущая в резкой форме опровергла новости о своем приходе на телепроект. Она не подтвердила информацию о своем участии в съемках реалити-шоу. При этом цитата телеведущей в статье приведена не была.

В СМИ, как сообщал «Рамблер», также ходят слухи, что на роль новой ведущей шоу организаторы уже утвердили блогера Настю Ивлееву. Информация об этом якобы тщательно скрывается. При этом девушка, по сведениям журналистов, уже побывала на территории телепроекта, познакомилась с участниками, членами съемочной группы и начала осваиваться в павильонах.