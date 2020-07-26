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Бородина посмеялась над слухами о приходе Гузеевой в «Дом-2» 

Ирина Лебедева 11 минут назад
Бородина посмеялась над слухами о приходе Гузеевой в «Дом-2»
Фото: Instagram
Недавно в СМИ прошла информация о том, что Лариса Гузеева приглашена в проект «Дом-2» ведущей.
Называли даже дату появления нового члена коллектива телестройки в эфире и намекали, что переманили Гузееву за большие деньги.
Ксения Бородина, одна из ведущих скандальной передачи, только посмеялась над этими слухами. В сторис инстаграма она выложила смешную картинку и написала:
«Да, Гузеева вместо меня, Бритни Спирс вместо Бузовой, а вместо Орловой придет Ротару, вместо Кадони — Кашпировский, вместо Черкасова — Костя Дзю! Состав утвердили, все расходимся».
Как ранее писал «Рамблер», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина выступила с критикой жителей Крыма.
В публикации в Instargam она пожаловалась на их недовольство тем, как много туристов приезжают на полуостров.
Видео дня. Сотрудники ФСБ задержали 22 участников террористической ячейки
Шоу-бизнес , Бритни Спирс , Ксения Бородина , Лариса Гузеева
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