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Андрею Григорьеву-Апполонову исполняется 50.

Праздновать юбилей рыжий «Иванушка» планирует широко — сначала в Москве , в ресторане, куда приглашено около 300 гостей.

Первого августа именинник запланировал вечеринку в Ялте. А затем — в родном Сочи , где он хочет собрать старых друзей.

Словом, вести трезвый образ жизни у певца вряд ли получится.

Правда, период карантина Андрей, по его словам, провел «на полном ЗОЖе».

«Ежедневный пилатес, диетолог, остеопат, массажи, шикарные сероводородные ванны на бальнеологическом курорте «Мацеста». По 10 километров прогулки по Терренкуру — есть тут у нас такая тропа здоровья. А вообще на самом деле просто не было повода выпить, как говорится. Потому что самоизоляция! И, конечно, я, как нормальный адекватный человек, делаю перерывы с алкоголем. Печень одна, и надо ее беречь», — рассказал он СтарХиту.

Впрочем, стоило только «Иванушке» вернуться в столицу, как его закрутила суетная московская жизнь.

«Когда вернулся в конце мая в Москву, все вернулось обратно… Все, что «назожил» непосильным трудом. Куда ни приедешь, все бухают и едят. В нашей сфере сложно остаться трезвенником. Когда каждый считает за честь поднять со мной бокал, уговаривают постоянно, умоляют».

Как ранее писал «Рамблер», отменным здоровьем во время самоизоляции похвастался Андрей Григорьев — Апполонов, участник группы «Иванушки Интернэшнл» на странице в инстаграме.

По словам певца, во время самоизоляции он находился в родном для себя городе Сочи.