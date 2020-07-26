«Как красиво!» В сети обсуждают интерьер дома Заворотнюк 

Дочь Анастасии Заворотнюк выложила в инстаграме эффектную фотографию.
Девушка позирует, сидя в гостиной дома своей мамы.
На Анне — домашний наряд — свободные спортивные брюки цвета слоновой кости, белые носочки и белая рубашка, завязанная узлом.
Девушка удобно устроилась на спинке дивана. Хорошо видна сама гостиная — просторная, светлая, в бежево-карамельных тонах.
Фолловеры оценили и красоту юной Заворотнюк, и ее стильный образ. Не оставили без внимания и интерьер дома Заворотнюк— старшей.
«Как красиво дома у вашей мамы», «Вам очень идет такой стиль, и вы все равно выглядите женственной, но при этом есть нотка дерзости в вашем образе».
Как ранее писал «Рамблер», как сообщают некоторые СМИ, состояние актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием, значительно улучшилось и она задумалась о том, чтобы дать большое интервью на телевидении.