«Как красиво!» В сети обсуждают интерьер дома Заворотнюк 

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Дочь Анастасии Заворотнюк выложила в инстаграме эффектную фотографию.

Девушка позирует, сидя в гостиной дома своей мамы.

На Анне — домашний наряд — свободные спортивные брюки цвета слоновой кости, белые носочки и белая рубашка, завязанная узлом.

Девушка удобно устроилась на спинке дивана. Хорошо видна сама гостиная — просторная, светлая, в бежево-карамельных тонах.

Фолловеры оценили и красоту юной Заворотнюк, и ее стильный образ. Не оставили без внимания и интерьер дома Заворотнюк— старшей.

«Как красиво дома у вашей мамы», «Вам очень идет такой стиль, и вы все равно выглядите женственной, но при этом есть нотка дерзости в вашем образе».