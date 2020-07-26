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«Упырюги»: Багиров обрушился на родственников Высоцкого 

Ирина Лебедева 38 минут назад
«Упырюги»: Багиров обрушился на родственников Высоцкого
Фото: РИА Новости
Не утихает скандал, возникший из-за весьма нестандартного поступка родственников Владимира Высоцкого.
Как пишут СМИ, у памятника певцу на Ваганьковском кладбище изменили…голову.
В соцсети первым резко высказался на эту тему Станислав Садальский, затем гневный пост опубликовал Эдуард Багиров.
Он выложил в инстаграме фотографию памятной доски и небольшого мемориала рядом с ней, устроенного у дома, где жил Владимир Высоцкий.
И написал, что шокирован поступком его родных, перекроивших памятник к 40-летию смерти барда.
«… Отдельно хотелось бы обратиться к родственничкам — каким-то совершеннейшим упырям и психопатам, которым взбрела в голову абсолютно дичайшая идея отрезать на кладбищенском памятнике поэту голову, и заменить её на другую. Булгаков в голову ударил, видимо», — возмутился писатель.
Далее он отметил, что теперь ему будет крайне неприятно лицезреть оскверненную могилу на Ваганьковском, поэтому ходить он туда более не собирается.
«Высоцкий у меня и без того ассоциируется с чем угодно, только не с кладбищем, поэтому теперь у меня просто отвалился даже формальный повод эту могилу посещать. Я не сатанист, простите».
Для Багирова памятным местом осталась только мемориальная доска на стене дома.
«Одна только просьба осталась. Не троньте хотя бы подъезд, упырюги. Иначе все эти букеты начнут приносить под ваши окна».
Как ранее писал «Рамблер», сын Высоцкого заявил, что доволен новым монументом, который, по его словам, стал выше, больше затонирован в бронзу, а также получил новую голову.
Он отметил, что жалеет лишь о невозможности воплотить эту идею ранее.
Комментарии
Шоу-бизнес , Эдуард Багиров , Станислав Садальский
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