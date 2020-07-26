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«Шестой брак будет»: Лолита рассказала о планах 

Ирина Лебедева 27 минут назад
«Шестой брак будет»: Лолита рассказала о планах
Фото: РИА Новости
Лолита Милявская была одним из основных хедлайнеров на фестивале в Витебске. Там она пообщалась с журналистами и объявила, что у нее новые серьезные отношения.
Не так давно певица публично заявляла, что разочаровалась в семейной жизни и больше замуж выходить не собирается. Однако, похоже, звезда успела передумать.
Нынешний друг Лолиты, по ее словам, — серьезный бизнесмен, много работает и вообще человек основательный. И отношения у них ровные, спокойные — зато прочные и надежные.
«Мне больше безработных не надо! Мой нынешний — бизнесмен, мужчина серьезный и самостоятельный. Кипятком друг от друга не писаем — нам же не по 18 лет. И бабочки в животе — это вредно, как сказала моя психолог. Я без бабочек уже. Но если позовет замуж — пойду. Шестой брак будет, если считать первый, который был фиктивным», — цитирует слова Милявской Экспресс Газета».
Как ранее писал «Рамблер», помимо молодых артистов в Витебске блистали по сложившейся традиции и звезды.
Лолита приехала к закрытию фестиваля, участвовала в гала-концерте, ее песни — «Папа» и «Титаник» удостоились громких оваций.
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Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Витебск
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