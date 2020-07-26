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Стало известно о состоянии заболевшей COVID-19 Ивлеевой 

Ирина Лебедева 43 минуты назад
Раскрыто состояние заболевшей коронавирусом Ивлеевой
Фото: Instagram
Анастасия Ивлеева сообщила в соцсетях, что они с мужем, рэпером Элджеем, заболели коронавирусом.
Недомогание Настя почувствовала несколько дней назад, а сегодня пришли результаты анализов, подтвердившие наличие опасной инфекции.
Настя пообещала подписчикам подробно рассказать, как себя чувствует, и вообще освещать весь ход болезни и лечения. А пока о ситуации рассказал ее представитель.
«Повлияет ли это на ее дальнейшую творческую судьбу? Безусловно, да, но только временно. Основная группа риска — это люди 60+. Настя и Леша не проходят в нее, даже если их возраст сложить", — цитирует его слова телеканал РЕН ТВ.
Но не стоит забывать, что, по сведениям СМИ, вместе с артистами живет мама Анастасии, которая по возрасту как раз попадает в группу риска.
Как ранее писал «Рамблер», Ивлеева рассказала, как избавилась от «мешавших жить» лишних килограммов.
Телеведущая говорит, что калорийной пище предпочла рыбу и овощи.
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Шоу-бизнес , Анастасия Ивлеева , РЕН ТВ
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