Раскрыто состояние заболевшей коронавирусом Ивлеевой

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Анастасия Ивлеева сообщила в соцсетях, что они с мужем, рэпером Элджеем, заболели коронавирусом.

Недомогание Настя почувствовала несколько дней назад, а сегодня пришли результаты анализов, подтвердившие наличие опасной инфекции.

Настя пообещала подписчикам подробно рассказать, как себя чувствует, и вообще освещать весь ход болезни и лечения. А пока о ситуации рассказал ее представитель.

«Повлияет ли это на ее дальнейшую творческую судьбу? Безусловно, да, но только временно. Основная группа риска — это люди 60+. Настя и Леша не проходят в нее, даже если их возраст сложить", — цитирует его слова телеканал РЕН ТВ.

Но не стоит забывать, что, по сведениям СМИ, вместе с артистами живет мама Анастасии, которая по возрасту как раз попадает в группу риска.

Как ранее писал «Рамблер», Ивлеева рассказала, как избавилась от «мешавших жить» лишних килограммов.

Телеведущая говорит, что калорийной пище предпочла рыбу и овощи.