Поклонники возмущены: Гузеева стала ведущей на «Доме-2»

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Неожиданно! Гузеева будет ведущей «Дома-2» 

Ирина Лебедева и ещё 2 48 минут назад
Лариса Гузеева приглашена в скандальную телестройку в качестве ведущей.
Теперь она будет работать вместе с Ксенией Бородиной, Ольгой Бузовой Владом Кадони, и Андреем Черкасовым и появится в телеэфире уже с 1 сентября.
Гузеева будет вести шоу «Бородина против Бузовой», — рассказывает Экспресс Газета.
Поклонники Гузеевой в некотором недоумении — они привыкли к тому, что звезда уже много лет ведет программу «Давай поженимся», и им кажется, что Лариса может не вписаться в абсолютно иной проект.
Но редакторы «Дома -2» иного мнения — они уверен, что Гузеева, с ее яркой харизмой, уверенностью в себе и острым языком добавит телестройке ярких красок и, соответственно, зрительского внимания.
Как ранее писал «Рамблер», Гузеева заявила, что у 40-летних женщин нет шансов выйти замуж, потому что мужчины хотят жениться исключительно на молодых.
Шоу-бизнес , Видео , Другое , Влад Кадони , Ксения Бородина , Лариса Гузеева , Андрей Черкасов
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