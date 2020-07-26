Поклонники возмущены: Гузеева стала ведущей на «Доме-2»

Лариса Гузеева приглашена в скандальную телестройку в качестве ведущей.

Гузеева будет вести шоу «Бородина против Бузовой», — рассказывает Экспресс Газета.

Поклонники Гузеевой в некотором недоумении — они привыкли к тому, что звезда уже много лет ведет программу «Давай поженимся», и им кажется, что Лариса может не вписаться в абсолютно иной проект.

Но редакторы «Дома -2» иного мнения — они уверен, что Гузеева, с ее яркой харизмой, уверенностью в себе и острым языком добавит телестройке ярких красок и, соответственно, зрительского внимания.