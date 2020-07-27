Алибасова готовы похоронить ради пиара

В 2019 году, как сообщал «Рамблер», Алибасов по ошибке выпил средство для прочистки труб «Крот», обжог дыхательные пути, пищевод и желудок и провел в больнице несколько дней. В апреле 2020-го его сын заявил, что после отравления продюсер преодолел пик интеллекта.

В июне средства массовой информации сообщили, что Алибасов-старший был госпитализирован в психиатрическую больницу в связи с нестабильным состоянием на фоне принимаемых препаратов. В первой половине июля его сын это подтвердил. Он рассказал, что врачи диагностировали у продюсера корсаковский психоз и необратимые нарушения коры головного мозга и оценивают вероятность его полного выздоровления в 2%.

«Этот сынуля заигрался до такой степени, что реально готов похоронить своего папу, лишь бы не вылезать из телевизора», — заявила вчера Штурм.

По ее словам, Алибасов-младший неинтересен сам по себе, пиарится за счет отца, почувствовал себя звездой, получает от этого удовольствие и не скрывает этого. Алибасова-старшего певица назвала добрым и обаятельным человеком и другом всех артистов, который никогда ни с кем публично не ссорился.