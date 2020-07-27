Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Алибасова готовы похоронить 

Артём Кульша и ещё 6 13 минут назад
Алибасова готовы похоронить ради пиара
Фото: ТАСС
Сын музыкального продюсера Бари Алибасова Бари Алибасов-младший готов похоронить отца. Об этом певица Наталья Штурм заявила «Собеседнику».
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», Алибасов по ошибке выпил средство для прочистки труб «Крот», обжог дыхательные пути, пищевод и желудок и провел в больнице несколько дней. В апреле 2020-го его сын заявил, что после отравления продюсер преодолел пик интеллекта.
В июне средства массовой информации сообщили, что Алибасов-старший был госпитализирован в психиатрическую больницу в связи с нестабильным состоянием на фоне принимаемых препаратов. В первой половине июля его сын это подтвердил. Он рассказал, что врачи диагностировали у продюсера корсаковский психоз и необратимые нарушения коры головного мозга и оценивают вероятность его полного выздоровления в 2%.
Также он обвинил жену отца актрису Лидию Федосееву-Шукшину, ее дочь Ольгу Шукшину, бывшего помощника отца Андрея Назарова и певца Валерия Юрина в покушении на жизнь Алибасова-старшего путем спаивания.
«Этот сынуля заигрался до такой степени, что реально готов похоронить своего папу, лишь бы не вылезать из телевизора», — заявила вчера Штурм.
По ее словам, Алибасов-младший неинтересен сам по себе, пиарится за счет отца, почувствовал себя звездой, получает от этого удовольствие и не скрывает этого. Алибасова-старшего певица назвала добрым и обаятельным человеком и другом всех артистов, который никогда ни с кем публично не ссорился.
Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Назаров , Валерий Юрин , Наталья Штурм , Ольга Шукшина , Бари Алибасов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В сети появился «Путин на фоне Путина»
В сети появился «Путин на фоне Путина»
«Вот это декольте»: Бочкарева шокировала формами фанатов
«Вот это декольте»: Бочкарева шокировала формами фанатов
Уничтоженная улика: раскрыта картина трагедии с MH17
Уничтоженная улика: раскрыта картина трагедии с MH17
«Упырюги»: Багиров обрушился на родственников Высоцкого
«Упырюги»: Багиров обрушился на родственников Высоцкого
Видео
Опубликовано видео учений ВДВ под Рязанью
03:30
Опубликовано видео учений ВДВ под Рязанью
Армия
Волна сбила с ног журналистов и попала на видео
00:59
Волна сбила с ног журналистов и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео беспорядков в Сиэтле
00:57
Опубликовано видео беспорядков в Сиэтле
Происшествия
Появилось видео последствий вспышки чумы Монголии
01:30
Появилось видео последствий вспышки чумы Монголии
Происшествия
Опубликовано видео момента ДТП с грузовиком на МКАД
Опубликовано видео момента ДТП с грузовиком на МКАД
Жители Перми спасли утопающую женщину и попали на видео
00:42
Жители Перми спасли утопающую женщину и попали на видео
Hyundai и BMW столкнулись в центре Москвы и попали на видео
00:12
Hyundai и BMW столкнулись в центре Москвы и попали на видео
Дегтярев пообщался с россиянами и попал на видео
01:26
Дегтярев пообщался с россиянами и попал на видео
Смертельное ДТП в Дагестане попало на видео
00:37
Смертельное ДТП в Дагестане попало на видео
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
02:49
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение