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«Все выпивают»: Пресняков признался, что и он — тоже 

Ирина Лебедева 40 минут назад
«Все выпивают»: Пресняков признался, что и он — тоже
Фото: Instagram
Владимир Пресняков рассказал журналистам, что прекрасно относится к спиртным напиткам, но за руль выпившим не сядет никогда.
После концерта «Русского радио» в Лужниках журналисты «Комсомольской правды поговорили с Владимиром Пресняковым.
В частности, речь шла о Ефремове и о отношении артистов к алкоголю в целом.
Музыкант сказал, что в трагедии с Ефремовым он сочувствует и той и этой стороне.
»Я такие вещи воспринимаю очень тонко. Каждый актер или певец может оказаться на этом месте. Внимание к этому процессу нездоровое. Поэтому, ребят, хорошо подумайте, прежде, чем идти в артисты. Быть звездой — очень сложная профессия».
Сам Пресняков относится к спиртным напиткам положительно. Главное, по мнению артиста — знать меру и место для их употребления.
«Вы ведь понимаете, что мы все живые люди. Все выпивают. Просто сейчас у всех есть телефон с камерой, и все это можно неправильно подать — любую музыку наложить, любой текст, раздуть».
Но за руль нетрезвым певец, по его словам, не сядет никогда, поскольку отвечает и за себя, и за свою семью, и не может подвергать опасности прочих участников дорожного движения.
Как ранее сообщал «Рамблер», российский певец Владимир Пресняков на своей официальной странице в социальной сети опубликовал видеоролик, в котором в шутку признался, что понимает язык собак.
По ходу ролика исполнитель общается со своим маленьким пёсиком.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Другое , Владимир Пресняков , Русское Радио , Комсомольская правда
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