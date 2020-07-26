Владимир Пресняков рассказал журналистам, что прекрасно относится к спиртным напиткам, но за руль выпившим не сядет никогда.

После концерта «Русского радио» в Лужниках журналисты «Комсомольской правды поговорили с Владимиром Пресняковым.

В частности, речь шла о Ефремове и о отношении артистов к алкоголю в целом.

Музыкант сказал, что в трагедии с Ефремовым он сочувствует и той и этой стороне.

»Я такие вещи воспринимаю очень тонко. Каждый актер или певец может оказаться на этом месте. Внимание к этому процессу нездоровое. Поэтому, ребят, хорошо подумайте, прежде, чем идти в артисты. Быть звездой — очень сложная профессия».

Сам Пресняков относится к спиртным напиткам положительно. Главное, по мнению артиста — знать меру и место для их употребления.

«Вы ведь понимаете, что мы все живые люди. Все выпивают. Просто сейчас у всех есть телефон с камерой, и все это можно неправильно подать — любую музыку наложить, любой текст, раздуть».

Но за руль нетрезвым певец, по его словам, не сядет никогда, поскольку отвечает и за себя, и за свою семью, и не может подвергать опасности прочих участников дорожного движения.

Как ранее сообщал «Рамблер», российский певец Владимир Пресняков на своей официальной странице в социальной сети опубликовал видеоролик, в котором в шутку признался, что понимает язык собак.

По ходу ролика исполнитель общается со своим маленьким пёсиком.