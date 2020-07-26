Ким Кардашьян задумалась о разводе с Канье Уэстом

Не так давно рэпер Канье Уэст в Твитере опубликовал несколько постов о том, что хочет развестись с супругой, поскольку та якобы собирается упечь его в психиатрическую лечебницу.

Позднее эти твиты удалили из сети, а Ким Кардашьян объяснила произошедшее биполярным расстройством, которым, по ее словам, страдает ее муж.

Теперь же журналистам стал известно, что Ким обратилась к юристам, которые специализируются на разводах.

Однако пока состояние Канье не придет в норму, бракоразводный процесс начаться не может, - сообщает lenta.ru со ссылкой на Nzherald.

Звездная пара заключила брак в 2014 году. На тот момент их совместной дочери был уже год. Сейчас у Ким Кардашьян и Канье Уэста четверо детей.

Как ранее сообщал «Рамблер», американский рэпер Канье Уэст попросил прощения у своей супруги Ким Кардашьян за то, что сделал ей больно, публично раскрыв подробности ее личной жизни.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.