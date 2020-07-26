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Ким Кардашьян планирует развестись с Канье Уэстом 

Ирина Лебедева и ещё 2 48 минут назад
Ким Кардашьян задумалась о разводе с Канье Уэстом
Фото: Instagram
Не так давно рэпер Канье Уэст в Твитере опубликовал несколько постов о том, что хочет развестись с супругой, поскольку та якобы собирается упечь его в психиатрическую лечебницу.
Позднее эти твиты удалили из сети, а Ким Кардашьян объяснила произошедшее биполярным расстройством, которым, по ее словам, страдает ее муж.
Теперь же журналистам стал известно, что Ким обратилась к юристам, которые специализируются на разводах.
Однако пока состояние Канье не придет в норму, бракоразводный процесс начаться не может, -сообщает lenta.ru со ссылкой на Nzherald.
Звездная пара заключила брак в 2014 году. На тот момент их совместной дочери был уже год. Сейчас у Ким Кардашьян и Канье Уэста четверо детей.
Как ранее сообщал«Рамблер», американский рэпер Канье Уэст попросил прощения у своей супруги Ким Кардашьян за то, что сделал ей больно, публично раскрыв подробности ее личной жизни.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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Шоу-бизнес , Канье Уэст , Ким Кардашьян , Lenta.ru
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